Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Edin Visca, bordo-mavili forma ile şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirterek, sezonu çifte kupa ile bitirmek istediklerini söyledi.

Trabzonspor'un Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, bordo-mavili takımın şampiyonluğunu değerlendirdi.

Şampiyonluğu taraftarlara armağan ettiklerini söyleyen Visca, "Öncelikle tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. Uzun bir aradan sonra gelen şampiyonluktan sonra taraftarlar çok mutlu, ne kadar güzel. Ben de çok mutluyum. Taraftarımıza armağan ediyoruz. Bu sezon aile gibi olduk, gelecek sezonda böyle devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Koşarak geldim"

Şampiyonlukta tüm takımın emeğinin olduğuna vurgu yapan 32 yaşındaki futbolcu, "3 aydır buradayım. Herkes şampiyonluğa emek verdi. Futbolcular, Abdullah hoca... Herkesin emeği var. Abdullah hoca benim öğretmenim. Bu camia için Trabzonspor'a koşarak geldim. Mutluyum. Şimdi kupaya koşacağız. Kupayı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Edin Visca: Hedef çifte kupa ViDEO

"Hedef çifte kupa"

DHA'ya konuşan Visca, Bu sezon hedeflerini çifte kupa olarak belirlediklerini ve Türkiye Kupası'nı da kazanmak istediklerini belirterek, "Taraftara teşekkür ediyorum. Geldiğim günden bugüne dolu stadyumda oynadık. İnşallah Altay maçında da dolu stadyumda birlikte olacağız. Kupayı da almak istiyoruz. Hedef çifte kupa" ifadelerini kullandı.