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    Özer Hurmacı yeniden Bursaspor'da

    Özer Hurmacı yeniden Bursaspor'da

    Bursaspor Kulübü, 1.5 yıl önce futbolu bırakan Özer Hurmacı ile anlaşmaya vardı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 15:15
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 16:09
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    TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor’da önemli bir gelişme yaşandı.

    Transfer tahtası kapalı olan yeşil-beyazlı kulüp, eski futbolcusu Özer Hurmacı ile el sıkıştı.

    Tecrübeli futbolcu, bu akşam yapılacak antrenman öncesi takımla tanışacak.

    Geçmiş dönemden kalan parasını alacak

    6 aylığına Bursaspor’la anlaşan Hurmacı’ya, geçmiş dönem alacakları dışında bir meblağ ödenmeyecek.

    1.5 yıldır futboldan uzak kalan 36 yaşındaki oyuncunun, kısa süre içinde antrenmanlara katılması bekleniyor.

    Bursaspor Kulübü, futbolu bırakmadan önce son olarak yeşil-beyazlı formayı giydiği için Özer Hurmacı’yı tekrar kadrosuna katma şansına sahipti.

    Özer Hurmacı yeniden Bursaspor da #1


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