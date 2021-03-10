Özer Hurmacı'nın eli kırıldı

Bursaspor forması giyen Özer Hurmacı'nın sol elinde kırık meydana geldiği ve ameliyat edildiği açıklandı.

Geçtiğimiz hafta Boluspor ile karşı karşıya gelen Bursaspor'da tecrübeli oyuncu Özer Hurmacı sakatlık geçirmişti.

Yeşil-beyazlı kulüp, Hurmacı'nın elinin kırıldığını ve 34 yaşındaki oyuncunun operasyon geçirdiğini duyurdu.

Bursaspor Kulübü’nden konu hakkında şu açıklama yapıldı: “Hafta sonu oynadığımız Boluspor maçı esnasında talihsiz bir sakatlık geçiren Profesyonel Futbolcumuz Özer Hurmacı, sol el 4. Metecarp kırığı nedeniyle bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuz Özer Hurmacı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”