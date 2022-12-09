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    Özgür Baran Aksaka, Bulgaristan Milli Takımı'ndan davet aldı

    Bulgaristan U21 Takımı yetkililerinin, Galatasaray'ın genç futbolcusu Özgür Baran Aksaka'ya milli takım için davet gönderdiği belirtildi.
    • 09.12.2022 - 15:43
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 15:54
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    Özgür Baran Aksaka, Bulgaristan Milli Takımı'ndan davet aldı

    Galatasaray'ın son günlerde yıldızı parlayan genç oyuncusu Özgür Baran Aksaka için flaş bir gelişme yaşandı.

    Tekirdağ'a bağlı Çerkezköy'de 29 Ocak 2003'te dünyaya gelen Baran Aksaka'nın annesi Bulgaristan Türk'ü. Bulgar kökenli çoğu çocuğa verilen Özgür ismini Baran da taşıyor.Özgür Baran Aksaka, annesi sayesinde Bulgaristan vatandaşlığına da sahip.

    Bulgaristan U21 Takımı, Baran'a davet gönderme kararı aldı

    Galatasaray A Takımı'nda süre almaya başlayan genç yıldız adayı, sergilediği performansla Bulgar yetkililerini harekete geçirdi. Bulgaristan U21 Takımı, Baran'a davet gönderme kararı aldı.

    Özgür Baran Aksaka, Bulgaristan Milli Takımı ndan davet aldı #1

    Hazırlık maçlarında iyi bir performans sergilemişti

    Alt yaş kategorilerinde Ay-Yıldızlı formayı hiç terletmeyen Baran Aksaka'ya, bu gelişme sonrasında Türkiye U21 Milli Takımı'ndan davet gelip gelmeyeceği merakları koruyor.

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un hazırlık maçlarında oynattığı oyuncu, yaptığı asist ve attığı paslarla dikkat çekmişti.

    Özgür Baran Aksaka, Bulgaristan Milli Takımı ndan davet aldı #2

    2025 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor

    8 yaşından bu yana Galatasaray altyapısında olan Baran Aksaka, bu sezon 7'si U19 Süper Lig, 4'ü UEFA Gençlik Ligi, 4'ü Rezerv Lig ve 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi maça çıktı.

    1305 dakika sahada kalan 19 yaşındaki orta saha 6 gol atarken, 4 de asist yaptı. Baran'ın, sarı-kırmızılı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi var.

    Özgür Baran Aksaka, Bulgaristan Milli Takımı ndan davet aldı #3


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