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- Özgür Özkaya'nın çapraz bağları koptu
Özgür Özkaya'nın çapraz bağları koptu
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği açıklandı.
- Haber Merkezi
- 26.12.2020 - 17:13
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi.
TEDAVİSİNE BAŞLANDI
Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, dünkü Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen Özgür Özkaya'nın kontrollerinin yapıldığı belirtildi.
Sol ön çapraz bağları kopan 32 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.