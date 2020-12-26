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    Özgür Özkaya'nın çapraz bağları koptu

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2020 - 17:13
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    Özgür Özkaya'nın çapraz bağları koptu

    TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi.

    TEDAVİSİNE BAŞLANDI

    Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, dünkü Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen Özgür Özkaya'nın kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

    Sol ön çapraz bağları kopan 32 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

    Özgür Özkaya nın çapraz bağları koptu #1

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