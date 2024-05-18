Özhan Pulat: Enseyi karartmadık

AA & Ensonhaber

Hatayspor, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, şunları söyledi:

"Hatay şehrinin onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz"

Buraya 3 puan için geldik. Ön alanda rakibi boğan bir oyunla 3 puan bekleyebilir herkes ama biz buraya 6 eksikle geldik. Planımız ikinci bölgede doğru parselasyondu. Beşiktaş’ın stoper ile bek arasına atılan toplar ve duran toplarda zaafı vardı. O şekilde golü bolduk. Farklı bir hikaye yazabilirdik ama son dakika bu kadar basit penaltının verilmesi... Ben 20 yıldır antrenörlük yapıyorum, bu görevi tüm mücadelemle Hatayspor’u ligde bırakarak yapmaya çalışacağım. Dış faktörler ne olursa olsun biz Hatay şehrinin onurlu mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.