Özkan Sümer hayatını kaybetti

Trabzonspor'da hem futbolcu hem teknik direktör hem de başkan olarak görev yapan 80 yaşındaki Özkan Sümer, tedavi gördüğü hastanede yaşamını bitirdi.

Trabzonspor camiasının acı günü...

Bordo-mavili kulübün efsane isimlerinden Özkan Sümer, hayata gözlerini yumdu.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Karadeniz ekibinde futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Sümer, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

MAÇKA'DA DEFNEDİLECEK

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.

ÖZKAN SÜMER KİMDİR?

Bordo-mavili kulübe teknik direktör olarak 2 lig şampiyonluğu yaşatan, 3 kez de Türkiye Kupası'nı kazandıran Sümer, 2001 yılında Trabzonspor'da başkanlık da yaptı.

GALATASARAY'I DA ÇALIŞTIRMIŞTI

1983-1984 sezonunda Galatasaray'ı da çalıştıran Sümer, ertesi sezon yeniden Trabzonspor'a dönüp, burada bir yıl çalıştı.

1990-1991 ve 1997-1998'de de bordo-mavili ekibin başında yer alan deneyimli teknik adam, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor'da birer yıl hizmet verdi.

2001 yılında Trabzonspor'un başkanlığına getirilen Özkan Sümer, 2003-2004 sezonunun henüz ikinci haftasında görevinden istifa etti.

Sümer, son olarak Karadeniz ekipte genel koordinatör olarak çalışmıştı.