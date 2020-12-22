Bugün hayatını kaybeden Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in naaşı, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Maçka'ya gönderildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı Özkan Sümer, sabah saatlerinde hayata gözlerini yummuştu.

80 yaşında vefat eden Sümer'in cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.

MAÇKA'YA GÖNDERİLDİ

Türk bayrağı ile Trabzonspor bayrağı ile örtülen Sümer'in naaşı, defnedilmek üzere doğum yeri olan Maçka ilçesine gönderildi.

Cenaze törenine katılanlar, Sümer'in ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti. Siyaset ve spor camiasından çok sayıda kişi de cenaze törenine çelenk gönderdi.

Özkan Sümer son yolculuğuna uğurlandı - VİDEO