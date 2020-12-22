Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer'in hayatını kaybetmesinin ardından bordo-mavili taraftarlar, Sümer'in yıllar önce yaptığı şike konuşmasını akıllara getirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı Özkan Sümer, 80 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Bordo-mavili kulübe iki lig, üç de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan efsane ismin naaşı, bugün Trabzon İskerderpaşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Sümer ile ilgili sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan bordo-mavili taraftarlar, efsane ismin yıllar önce yaptığı şike konuşmasını yeniden akıllara getirdi.

TRABZONLULAR ŞİKE KONUŞMASINI PAYLAŞIYOR

2010-11 sezonuyla ilgili konuşan Sümer, "Arkadaşlar, Trabzonspor büyük bir soyguna maruz kaldı. Ne çalınması? Sevincimiz çalındı, onurumuz çalındı, prestijimiz çalındı, her şeyimiz çalındı. Bu sadece kupa meselesi değil. O sevinci bize yaşatmadılar, kan kusturdular." demişti.

Özkan Sümer'in şike konuşması - İZLE

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULACAK

Diğer taraftan 22-24 Aralık tarihlerindeki tüm resmi maçlar öncesinde, Sümer için saygı duruşunda bulunulacak.