Euro
9.9171
-0.23%
Dolar
8.4406
-0.52%
Altın
489.56
0.73%
Borsa
1.459
1.02%
Bitcoin
419.301
1.26%
EXEN Coin
27.93
-0.14%
26ºC
İstanbul
Açık 26 C

    Pa Dibba, Eyüpspor'a transfer oldu

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Gambiyalı forvet Pa Dibba'yı 2 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 19:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pa Dibba, Eyüpspor'a transfer oldu

    TFF 1. Lig'de oynadığı 2 maçta aldığı 2 galibiyetle fırtına gibi başlayan Eyüpspor, transferde de hız kesmiyor.

    "2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI"

    İstanbul ekibi, 33 yaşındaki golcü futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

    Resmi twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz geçtiğimiz sezondan beri takip ettiği Pa Dibba’yı renklerine bağladı. Başkanımız Murat Özkaya ve Asbaşkanımız Fatih Kulaksız’ın yoğun çaba ve çalışmaları sonucunda Pa Dibba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı" ifadelerine yer verildi.

    Gambiyalı forvet son olarak Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giymişti.

    Pa Dibba, Eyüpspor a transfer oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir