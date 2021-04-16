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    Paintsil: Penaltı öncesi özgüvenim yüksekti

    Ankaragücü'nün hücum oyuncusu Paintsil, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 21:22
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    Paintsil: Penaltı öncesi özgüvenim yüksekti

    Ankaragücü'nün Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının gollerini atan Paintsil maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "ÖNEMLİ OLAN BİR PUANLA DÖNMEK"

    Paintsil, "Çok yüksek bir özgüvene sahiptim, penaltıyı kullanmak isteyen kişilerin başında geliyordum. Gol attığım için mutluyum ancak önemli olan bir puanla Ankara'ya dönmek" ifadelerini kullandı.

    Paintsil: Penaltı öncesi özgüvenim yüksekti #1

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