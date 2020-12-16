Euro
9.5201
-0.14%
Dolar
7.8045
-0.4%
Altın
467.66
0.07%
Borsa
1.405
0.7%
Bitcoin
154.171
1.72%
EXEN Coin
10.82
0.18%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Paixao: Türkiye 2. ligindeki para Portekiz 1. liginde yok

    Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao, TFF 1. Lig'deki takımların maddi durumlarının Portekiz'in 3 büyükleri dışındaki tüm takımlardan daha iyi olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 13:26
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 13:27
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Paixao: Türkiye 2. ligindeki para Portekiz 1. liginde yok

    TFF 1. Lig'de üst üste 2 yıldır gol kralı olan Marco Paixao, ekonomik olarak Türkiye ile Portekiz'i kıyasladı.

    Paixao, TFF 1. Lig'deki takımların maddi gücünün çok iyi olduğunu söyledi.

    "OLANAKLAR DAHA İYİ"

    36 yaşındaki golcü, "Türkiye 2. Ligi'ndeki (TFF 1. Lig) mali olanaklar Portekiz Ligi'nin üç büyüğü (Porto, Benfica, Sporting) dışında tüm takımlardan daha iyi." dedi.

    Paixao: Türkiye 2. ligindeki para Portekiz 1. liginde yok #1

    Paixao ayrıca, "Altay'da 13 maça ilk 11'de başladım ve 11 gol attım. Benim hayatım gol atmaktan ibaret. Fakat, 50 gol atmaktansa Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak isterim." ifadelerini kullandı.

    Paixao: Türkiye 2. ligindeki para Portekiz 1. liginde yok #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir