Paixao: Türkiye 2. ligindeki para Portekiz 1. liginde yok

Altay'ın Portekizli santrforu Marco Paixao, TFF 1. Lig'deki takımların maddi durumlarının Portekiz'in 3 büyükleri dışındaki tüm takımlardan daha iyi olduğunu söyledi.

TFF 1. Lig'de üst üste 2 yıldır gol kralı olan Marco Paixao, ekonomik olarak Türkiye ile Portekiz'i kıyasladı.

Paixao, TFF 1. Lig'deki takımların maddi gücünün çok iyi olduğunu söyledi.

"OLANAKLAR DAHA İYİ"

36 yaşındaki golcü, "Türkiye 2. Ligi'ndeki (TFF 1. Lig) mali olanaklar Portekiz Ligi'nin üç büyüğü (Porto, Benfica, Sporting) dışında tüm takımlardan daha iyi." dedi.

Paixao ayrıca, "Altay'da 13 maça ilk 11'de başladım ve 11 gol attım. Benim hayatım gol atmaktan ibaret. Fakat, 50 gol atmaktansa Altay'ı Süper Lig'e çıkarmak isterim." ifadelerini kullandı.