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Haber Merkezi

Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı Sultan Seki'si bölgesine tırmanırken çığ düştü.

Çığ olayının ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ederken, bölgede ikinci bir çığ riskine karşı güvenlik tedbirleri de alındı.

BİR SPORCUMUZ HAYATINI KAYBETTİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 16 yaşındaki sporcumuz Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çiftçi, "Sabah 10 sularında 15 kişilik bir sporcu ekibi doğa yürüyüşüne çıkıyor ama çığ altında kalıyorlar. Emre Yazgan 16 yaşında tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk çıktığında nefes alıyormuş ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılmamış. 3 yaralımız var, kendi imkanları ile çıkmışlar." ifadelerini kullandı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI

Kayak merkezindeki tesisler ve pistlerde bulunan vatandaşlar güvenli bölgelere yönlendirildi. Kar yığını altında kalanların kurtarıldığı belirtildi.