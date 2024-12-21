Palandöken'deki çığ felaketi ikizleri ayırdı

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Erzurum’un Palandöken Dağı'nda gerçekleşen çığ faciası, Türk spor camiasını yasa boğdu.

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcularının yürüyüşü sırasında yaşanan trajedi, Yazgan kardeşlerin hayatını değiştirdi.

İKİZLERİ AYIRAN FELAKET

Sultan Sekisi mevkisinde kondisyon çalışmaları için yürüyüş yapan sporcuların üzerine çığ düşmesi, milli sporculardan Emre Yazgan’ın hayatını kaybetmesine ve ikiz kardeşi Yunus Yazgan’ın yaralanmasına neden oldu.

VALİDEN DESTEK ZİYARETİ

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki yetkililer, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Yunus Yazgan’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve kardeşinin kaybıyla ilgili taziyede bulundu.

EMRE YAZGAN’IN SPOR HAYATI

Hayatını kaybeden Emre Yazgan, Türk judosunun genç yeteneklerinden biriydi. Küçük yaşlardan itibaren birçok başarıya imza atan Yazgan, 2017 yılında Minikler Türkiye Judo Şampiyonası’nda, 2018’de ise Judo Küçükler Türkiye Birinciliği’nde altın madalya kazandı.

2023 yılı Emre Yazgan için başarılarla doluydu. Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 73 kiloda şampiyonluk kürsüsüne çıkan genç sporcu, aynı yıl Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 3’üncü oldu. Yurt içindeki diğer organizasyonlarda da pek çok derecesi bulunan Yazgan, Spor Toto Gençler Judo Şampiyonası’nda birinciliği elde etmişti.