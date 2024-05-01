Panathinaikos Başkanı: Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in gelmesinde yardımcı oldu Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, Fatih Terim'in takıma katılışıyla ilgili "25 Aralık'ta Acun Ilıcalı'nın Türkiye'deki ofisine gittim ve sayın Fatih Terim'i gördüm. Karakter olarak ve yaydığı enerjiyle onu gerçekten sevdim. Arabuluculuk ve Acun sayesinde kabul etti" dedi.

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Yunanistan Süper Lig play-off'larında 8 hafta geride kalırken son olarak sahasında Aris'e 1-0'lık skorla mağlup olan Panathinaikos, ligde şampiyonluk şansını zora soktu.

Son 2 haftaya lider AEK'nın 4 puan gerisinde giren Fatih Terim'in ekibinin şampiyonluğu mucizelere bağlı.

Son dönemde aldığı istikrarsız sonuçlar sonrasında yeşil-beyazlı takımın taraftarları tarafından eleştiren Fatih Terim'le ilgili kulüpten bir açıklama geldi.

Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos, verdiği röportajda tecrübeli teknik adamla ilgili önemli ifadeler kullandı.

"Acun sayesinde kabul etti"

Fatih Terim'i seçim sürecini anlatan Alafouzos, şu sözleri sarf etti:

Ekim ayında uygun teknik direktör aramaya başlamıştık çünkü işlerin kötüye gitmeye bşaladığını görebiliyordum. Zorlu maçlarda kazanmaya çalışmak için gereken istek ve tutkuya sahip değildik. Maccabi maçından sonra bir değişiklik yapılması gerektiğine karar verdim. O sırada bulabildiğimiz tek teknik direktör Sousa'ydı. Kendisiyle Madrid'de görüştüm ancak kadrodan bir oyuncunun çıkarılmasıyla ilgili bir talebi oldu. Biz de bunun doğru olmadığını, takım içinde sorun yaratacağını düşündük. Onu beğenmeme rağmen ilerleme sağlayamadık. Acun Ilıcalı ile çok iyi arkadaşız. O dürüst ve mütevazi bir adam. O da yardımcı oldu. Ona durumu anlatıyordum ve, "Harika bir insan, kazanan ve lider olan bir arkadaşım var. Onu tavsiye ediyorum." dedi. 25 Aralık'ta Acun'un Türkiye'deki ofisine gittim ve sayın Fatih Terim'i gördüm. Karakter olarak ve yaydığı enerjiyle onu gerçekten sevdim. Arabuluculuk ve Acun sayesinde kabul etti.

"Umarım her şey yolunda gider ve daha uzun kalırsın' dedim"

Terim için "Sousa'dan daha mı pahalıydı?" sorusuna cevap veren Yunan başkan, şunları dedi:

Evet. '6 aylığına geleceğim ve şampiyon olamazsam gideceğim' dedi. Ben de, 'Hayır, başlangıçta bir buçuk yıllığına gelmelisin, sonrasını göreceğiz. Umarım her şey yolunda gider ve daha uzun kalırsın' dedim. Burada şunu da eklemek istiyorum. Acun, Bakasetas'ın transferinde de bize çok yardımcı oldu. Türkiye'de güçlü biri, herkesi tanıyor.

"Elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledim."

Şubat ayında iç sahada arka arkaya Lamia ve Kifisias karşısında alınan beraberliklerin ardından Fatih Terim'le konuşup konuşmadığı sorulan Alafouzos, şu ifadeleri kullandı: