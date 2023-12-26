Panathinaikos, Fatih Terim'i resmen açıkladı

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Yunanistan Süper Ligi'nde 15 haftada 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak lider PAOK'un 1 puan gerisinde 34 puanla ikinci sırada yer alan Panathinaikos, teknik direktör değişikliği gerçekleştirdi.
Sırp çalıştırıcı Ivan Jovanovic ile yollarını ayıran Yunan ekibi, deneyimli teknik adam Fatih Terim'i teknik direktörlüğe getirdi.
Fatih Terim, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
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