Panathinaikos taraftarı, Fatih Terim'in dövmesini yaptırdı Fatih Terim hayranı bir Panathinaikos taraftarı, tecrübeli teknik adamın portresini baldırına dövme olarak yaptırdı.

ensonhaber.com

26 Aralık 2023 tarihinde yaklaşık 2 yıllık aranın ardından teknik direktörlüğe geri dönen ve Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un başına geçen deneyimli çalıştırıcı Fatih Terim, yeni takımındaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

Yeşil-beyazlılarla 6 resmi maça çıkan ve henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 70 yaşındaki teknik adam, bu süre içerisinde Yunanistan Kupası'nda ezeli rakip Olympiakos'u elemeyi başardı.

Taraftar, dövmesini yaptırdı

Ligde de PAOK'un averajla gerisinde 2. sırada yer alan Panathinaikos'ta taraftarların Fatih Terim'e duyduğu sevgi giderek artıyor.

Aldığı başarılı sonuçlarla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Fatih Terim, bu kez bir taraftarın vücuduna kazındı.

Tecrübeli çalıştırıcının hayranı olan bir Panathinaikos taraftarı, Fatih Terim'in portresini baldırına dövme olarak işledi.

Ortaya çıkan bu görüntüler ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.