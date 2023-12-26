Panathinaikos'ta Türk dönemi! Önce Ergin Ataman şimdi de Fatih Terim Yunan ekibi Panathinaikos takımın başına deneyimli isim Fatih Terim'i getirdiği duyurdu. Böylelikle Terim, yeşil-beyazlıların basketbol takımını çalıştıran Ergin Ataman'la birlikte yeşil-beyazlıların başarısı için çaba verecek.

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Panathinaikos'ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu.

Yunan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyerinden ve kazandığı başarılardan bahsedildi.

Panathinaikos ligde ikinci sırada

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırdı. Atina temsilcisi, bu sezon ise 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayarak 35 puanı bulunan lider PAOK'un ardından 2. sırada yer alıyor.

Fatih Terim, Panathinaikos'un başında ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

Basketbol takımını da Ergin Ataman çalıştırıyor

70 yaşındaki çalıştırıcının yeşil-beyazlı takımın başına geçmesiyle birlikte Yunan ekibinin futbol ve basketbol takımlarında Türk antrenörler çalışacak.

Daha önce A Milli Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'da görev yapan sezon başında da Anadolu Efes'ten ayrılarak Panathinaikos'un yeni başantrenörü olan Ergin Ataman, Fatih Terim'le beraber Yunan ekibinin başarısı için çaba harcayacak.

Başarılı çalıştırıcı, sezon başından bu yana görev aldığı Pana'da iyi bir görüntü sergiledi.

11 haftası geride kalan Yunanistan Basketbol Ligi'nde takımıyla birlikte namağlup lider olan Ergin Ataman, EuroLeague'de de başarılı bir performans gösterdi. Yeşil-beyazlılar, 16 hafta sonunda ligde 4. sırada yer alıyor.