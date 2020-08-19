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    Pantelopoulos'tan Fenerbahçe'ye komando eğitimi

    Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da birçok futbolcunun performansını artıran kondisyoner Pantelopoulos, Fenerbahçe'deki günlerine de hızlı başladı. Sarı-lacivertlilerde tempolu koşu mesafesi 6 KM'ye çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 10:09
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    Pantelopoulos'tan Fenerbahçe'ye komando eğitimi

    Fenerbahçe'de Yunan kondisyoner Pantelis Pantelopoulos, uyguladığı tekniklerle futbolculara adeta komando eğitimi yaptırıyor.

    Yeni sezon öncesi takımın kondisyonunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Pantelopoulos, tempolu koşularda mesafeyi 6 KM'nin üzerine çıkardı.

    Topuk Yaylası'nda vitesin daha da artacağı gelen haberler arasında.

    TOPUK YAYLASI KAMPI BAŞLADI

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dün sabah yapılan koronavirüs testlerinin ardından Samandıra Tesisleri'nde bir antrenman gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde tüm test sonuçlarının negatif cıkmasıyla da otobüsle Topuk Yaylası'na giden sarı-lacivertliler, 10 gün burada kamp yapacak ve iki de hazırlık maçı oynayacak.

    Pantelopoulos tan Fenerbahçe ye komando eğitimi #1

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