PAOK Başkanı Savvidis: Yunanistan'ı temsil edin

Beşiktaş'ın rakibi PAOK'un Başkanı Ivan Savvidis, maç öncesinde takımdaki futbolculara motivasyon konuşmasında bulundu. Savvidis, "Son olaylar maçın önemini arttırdı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK ile oynayacağı maç öncesi Yunanistan'da ortamı geren açıklamalar devam ediyor.

PAOK'un başkanı Ivan Savvidis, maç öncesinde oyuncularına seslendi ve siyasette yaşananların ekstra motivasyon nedeni olması gerektiğini belirtti.

"O GÜN HATIRLAMALISINIZ"

Savvidis yazılı mesajında, "Hepinizin hem sağlığınıza çok dikkat etmesini, hem de Beşiktaş maçına çok dikkat etmesini istiyorum. 2 pozitif vaka yaşandı, daha dikkatli olmalı ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalıyız. Beşiktaş maçı, bu takımın hedefleri için çok büyük önemli olan bir maç ve günümüzde yaşananları göz önüne aldığımız da, önemi daha da büyüyor. Politika başka, futbol başka ancak o gün şunu hatırlamalısınız; PAOK, tüm Yunanistan'ı temsil ediyor" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, tek maç üzerinden oynanacak turda 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de Yunanistan deplasmanına çıkacak.