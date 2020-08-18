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- PAOK-Beşiktaş maçı hangi kanalda?
PAOK-Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşması 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak.
- Haber Merkezi
- 18.08.2020 - 16:14
- Güncelleme : 18.08.2020 - 16:14
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan'da PAOK ile karşılaşacak.
MAÇ D SMART'TAN YAYINLANACAK
Koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanacağı için, turu geçen taraf Devler Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselecek.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de oynayacağı karşılaşma D-Smart ekranlarında canlı yayınlanacak.