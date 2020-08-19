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PAOK-Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanacak

PAOK-Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, temsilcimiz Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.