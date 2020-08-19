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- PAOK-Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanacak
PAOK-Beşiktaş maçı şifresiz yayınlanacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, temsilcimiz Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasının Kanal D ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 15:07
- Güncelleme : 19.08.2020 - 15:07
Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada PAOK-Beşiktaş maçının Kanal D ekranlarından yayınlanacağını duyurdu.
"MESAJLARINIZ YERİNE ULAŞTI"
Kasaoğlu açıklamasında, "Sevgili sporseverler, sesinizi duyduk, mesajlarınız yerine ulaştı :) Temsilcimiz Beşiktaş’ın 25 Ağustos’ta PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D’de yayınlanacak. Besiktaş’a yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın kritik maçının daha önce D-Smart ekranlarından yayınlanacağı duyurulmuştu.