- Haberler
- Futbol Haberleri
- PAOK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
PAOK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK karşısında tur arayacak.
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 19:53
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz, 2. ön eleme turu maçında Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlılar, Selanik'te tur arayacak.
İLK 11'LER
PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom
Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin