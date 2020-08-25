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    PAOK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    PAOK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmasında temsilcimiz Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK karşısında tur arayacak.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 19:53
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    PAOK-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz, 2. ön eleme turu maçında Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak.

    Koronavirüs salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada siyah-beyazlılar, Selanik'te tur arayacak.

    İLK 11'LER

    PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, El Kaddori, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom
    Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin

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