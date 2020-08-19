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- PAOK'ta, Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı
PAOK'ta, Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı
Yunanistan'ın köklü takımlarından PAOK, Beşiktaş maçı öncesi Slovak futbolcu Miroslav Stoch ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 19.08.2020 - 09:04
- Güncelleme : 19.08.2020 - 09:04
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK'ta, beklenmeyen bir ayrılık yaşandı.
PAOK, takımın tecrübeli futbolcularından Miroslav Stoch ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Resmi siteden yapılan duyuruda, "Hedefler doğrultusunda Miroslav Stoch ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Öte yandan PAOK kulübünün sezon öncesi yaptırdığı koronavirüs testlerinde sonucu pozitif çıkan Miroslav Stoch, tedbir amaçlı evinde karantinada bulunuyor.
Herhangi bir ağır semptom göstermediğini daha önce duyuran Slovak futbolcunun sağlık durumu iyi.
Geçen sezon sadece 15 maçta oynayabilen 30 yaşındaki oyuncunun, eski kulübü Slavia Prag'a dönebileceği ancak geleceğinin belirsizliğini sürdürdüğü belirtildi.