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    PAOK'ta, Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı

    PAOK'ta, Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı

    Yunanistan'ın köklü takımlarından PAOK, Beşiktaş maçı öncesi Slovak futbolcu Miroslav Stoch ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.08.2020 - 09:04
    • Güncelleme : 19.08.2020 - 09:04
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    PAOK'ta, Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi PAOK'ta, beklenmeyen bir ayrılık yaşandı.

    PAOK, takımın tecrübeli futbolcularından Miroslav Stoch ile yolların ayrıldığını açıkladı.

    Resmi siteden yapılan duyuruda, "Hedefler doğrultusunda Miroslav Stoch ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    PAOK ta, Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı #1

    KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

    Öte yandan PAOK kulübünün sezon öncesi yaptırdığı koronavirüs testlerinde sonucu pozitif çıkan Miroslav Stoch, tedbir amaçlı evinde karantinada bulunuyor.

    Herhangi bir ağır semptom göstermediğini daha önce duyuran Slovak futbolcunun sağlık durumu iyi.

    Geçen sezon sadece 15 maçta oynayabilen 30 yaşındaki oyuncunun, eski kulübü Slavia Prag'a dönebileceği ancak geleceğinin belirsizliğini sürdürdüğü belirtildi.

    PAOK ta, Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı #2

    PAOK ta, Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı #3

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