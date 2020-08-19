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PAOK'ta, Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı

PAOK'ta, Miroslav Stoch ile yollar ayrıldı

Yunanistan'ın köklü takımlarından PAOK, Beşiktaş maçı öncesi Slovak futbolcu Miroslav Stoch ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.