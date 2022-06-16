Papiss Cisse: Beni Alanya sahillerine gömün

Senegalli futbolcu Papiss Cisse, "Futbolu Alanya'da bırakmak istiyorum" diyerek kulübe haber yolladı.

Süper Lig'den düşen Rizespor ile yollarını ayıran Papiss Cisse, Yeni Alanya'ya yaptığı özel açıklamada, jübilesini Alanyaspor'da yapmak istediğini söyledi

Şu an bonservisi elinde olan 37 yaşındaki golcü futbolcu, yakın bir Türk arkadaşının yardımı ile yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "Beni Alanya topraklarına gömün. Ben jübilemi Alanya'da yapmak istiyorum. Alanya'da futbolu bırakmak istiyorum. Alanya sahillerini, Alanya halkını, özellikle muzunu ve avokadosunu çok özledim. Birkaç yıla kadar futbolu bırakacağım ama bırakırsam bunu Alanyaspor forması altında yapmak istiyorum."

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor'un adı, çok sayıda oyuncu ile anılıyor. Ancak henüz anlaşılan net bir isim yok.

Alanyaspor'dan ses yok

17 Haziran'da başlayacak olan 1. Transfer Tescil Dönemi ile birlikte turuncu yeşilli yönetimin imza şovuna başlaması bekleniyor. İsmi Lecce ile anılan Diedhio'nun olası transferini hesaba katarak forvet arayışlarına da hız veren Alanyaspor yönetiminin, Cisse'nin mesajına nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

2018-2019 sezonunda geldiği Alanyaspor'da 2 yıl forma giyen ve ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Cisse, sezonu Rizespor'da tamamlamıştı. Senegalli oyuncu, Alanyaspor'da 65 maçta forma giymiş ve 42 gole imza atmıştı.