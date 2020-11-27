Papiss Cisse: Derbi benim maçım olacak

Papiss Cisse: Derbi benim maçım olacak

Samatta'nın yokluğunda maça ilk 11'de başlayacak olan Cisse, derbi öncesi iddialı sözler sarf etti.

Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse, Beşiktaş ile oynanacak derbide ilk 11 oynamak için Samatta ile rekabete girecekti.

Ancak takım arkadaşının sakatlanmasıyla Papiss Cisse'nin Beşiktaş karşısında forvette ilk tercih olması neredeyse kesinleşti.

"BENİM MAÇIM OLACAK"

Tecrübeli oyuncu, "Yıllardır Türkiye'deyim. Derbilerin önemini biliyorum. Takımıma her türlü katkıyı sağlayacağımdan şüphem yok. Derbi, benim maçım olacak." diye konuştu.

35 yaşındaki Senegalli yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 6 maçta 202 dakika süre aldı ve 1 gol atıp 1 asist yaptı.