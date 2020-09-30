Papiss Cisse Fenerbahçe ile anlaştı

Fenerbahçe ile anlaşarak son pürüzleri konuşmak için Türkiye'ye davet edilen Papiss Cisse İstanbul'a geldi.

Bu sezon 14 transfer yaparak takımı baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe, Samatta'nın ardından bir forvetle daha anlaşmak üzere. Alanyaspor'un eski golcüsü Papiss Cisse, sarı-lacivertlilerle görüşmek için İstanbul'a geldi.

Papiss Cisse, İstanbul'a geldi - İZLE



EMRE BELÖZOĞLU ARADI

Futbolcunun menajeriyle bugün görüşen Emre Belözoğlu, Papiss Cisse'yi de arayarak görüşme yapmak için İstanbul'a davet etti. Senegalli futbolcuya 500 bin euro imza parası vermeyi teklif eden sarı-lacivertliler tecrübeli golcüye 1+1 yıllık bir anlaşma sunacak.

Cisse geçen sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 26 gol atarak harika bir performans sergilemişti.

FUTBOLCUNUN GÖNLÜ İSTANBUL'DA

Alanyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra boşa çıkan ve henüz bir kulüple anlaşmayan Papiss Cisse, İstanbul'da yaşamak istiyor.

Senegalli golcü, vatandaşları Demba Ba, Moussa Sow ve Mame Thiam’a yakın olmayı düşünüyor.

Başakşehir’de oynayan Demba Ba, Ümraniyespor’a gelen Sow ve Fenerbahçe’de forma giyen Thiam, Cisse için olumlu bir durum olarak biliniyor.