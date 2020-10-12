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Papiss Cisse: Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim

Papiss Cisse: Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Papiss Cisse, Erol Bulut'un ilk 11 tercihi olabilmek için çok fazla çalışıyor. Tecrübeli isim, basın mensuplarına kısa bir açıklama yapmayı da ihmal etmedi.