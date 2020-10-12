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    Papiss Cisse: Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim

    Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Papiss Cisse, Erol Bulut'un ilk 11 tercihi olabilmek için çok fazla çalışıyor. Tecrübeli isim, basın mensuplarına kısa bir açıklama yapmayı da ihmal etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2020 - 12:23
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    Papiss Cisse: Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim

    Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Papiss Cisse, sarı-lacivertli takımdaki hedefi hakkında açıklama yaptı.

    EKSTRA ÇALIŞIYOR

    Hazırlık maçında ilk golünü atan Papiss Cisse, idman açığını kapatmak için hem ekstra çalışıyor hem de takım izinliyken de Samandıra'ya geliyor.

    Papiss Cisse, "Formamın değerini biliyorum. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak istiyorum ve bunun için geldim." dedi.

    Papiss Cisse: Fenerbahçe ye şampiyonluk için geldim #1

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