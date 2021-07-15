Papiss Cisse: Premier Lig'de meydan okumaya hazırım

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Papiss Cisse iddialı sözler söyledi. Senegalli, "Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalabilirdim ancak geri dönmek istemiyorum" dedi.

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Papiss Cisse, sarı-lacivertli takıma geri dönme ihtimali olmasına rağmen ayrılık kararı aldığını ve Premier Lig'e dönmek istediğini belirtti.

İşte Cisse'nin sözleri...

"İyi durumdayım, harika hissediyorum ve İngiltere'de tekrar futbol oynamaya hazırım. Artık ailemle birlikte olmak istiyorum, uzun zamandır onların yanında değilim ve çocuklarım büyüdü."





"PREMIER LIG'DE MEYDAN OKUMAYA HAZIRIM"

Premier Lig'de tekrar bir meydan okumaya hazırım. Her şey kafada bitiyor. Zor bir lig olduğunun farkındayım ve vücudum çok sıkı çalıştığımı anlıyor.

Geçen sezon bana yetti, Fenerbahçe'de 1 yıl daha kalabilirdim ancak geri dönmek istemiyorum. Şu anda bonservisimi aldım, Premier Lig'e dönmek en büyük amacım."





"AİLEMİN YANINDA OLACAĞIM"

Büyük amaçlarım için, kendi hedeflerim için İngiltere'ye geri dönmek istiyorum. Böylece ailemin de yanında olacağım."

5 GOL ATTI

Geçen sezon Fenerbahçe'de 28 maçta 935 dakika süre alan 36 yaşındaki santrfor, 5 gol ve 2 asistlik performans göstererek sınıfta kalmıştı.