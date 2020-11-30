Papiss Cisse'nin eşinden Erol Bulut'a tepki

Fenerbahçe'nin golcüsü Papiss Cisse'nin eşi, Beşiktaş maçı sonrası bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de santrfor oyuncusu Papiss Cisse'nin eşi Awa Diallo, maç sonunda bir paylaşım yaptı.

"BİRİSİ BANA BUNU AÇIKLAYABİLİR Mİ?"

Cisse'nin ikinci yarının başında oyundan alınmasına tepki gösteren Diallo instagram hikayesinde, "Cisse ilk yarı 1 gol attı ve oyundan çıktı. Birisi bana bunu açıklayabilir mi?" ifadelerine yer verdi.

Papiss Cisse, 38. dakikada Fenerbahçe adına farkı 1'e indiren golü atmış ve skoru 2-1'e getirmişti.





