Papy Djilobodji: Gaziantep'te kalmak, devam etmek isterim

Gaziantep FK'nin Senegalli oyuncusu Papy Djilobodji, profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından da Gaziantep'te yaşamak istediğini söyledi.

Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada kamp çalışmalarını sürdürdükleri Antalya'da AA muhabirine açıklamada bulundu.

Gaziantep FK'ta profesyonel futbolculuk kariyerine devam etmek istediğini ifade eden 34 yaşındaki oyuncu, profesyonel sporu bıraktıktan sonra Gaziantep'te yaşamak istediğini belirterek, Türkçeyi de öğrenmek istediğini ifade etti.

"Gaziantep'te kalmak, devam etmek isterim"

Gaziantep'i, insanını ve yemeklerini çok sevdiğini anlatan deneyimli savunmacı, "Türkçe çok kelime biliyorum. Türkçe konuşmak için de buradan dönünce dersler almaya başlayacağım. Herhangi bir teklif olursa, tabii bize de uygun olursa Gaziantep'te kalmak, devam etmek isterim.

Gelecekte ne olur, kader ne getirir onu bilemiyoruz ama Gaziantep halkı beni çok sevdi ben de onların sevgisine layık olmak, o sevgiyi geri vermek için burada kalmak istiyorum. İnşallah burada devam ederim." ifadelerini kullandı.

"Tekrardan Gaziantep'e döneceğimi söyleyebilirim"

Şehirden ayrılması durumunda dahi ileride geri döneceğine inandığını anlatan Djilobodji, şöyle devam etti:

"Gaziantep'te tatlı deyince benim için en iyisi dondurmalı katmer. Gerçekten çok seviyorum. Gaziantep'in yemeklerini de çok seviyorum, insanlarını da çok seviyorum. Şehrini, her şeyini çok seviyorum. Hayatımın geri kalanını bilmiyorum Gaziantep'te kalır mıyım ama gidersem de tekrardan Gaziantep'e döneceğimi söyleyebilirim."





"Ligi ilk 10'da bitireceğimizi düşünüyorum"



Papy Djilobodji, çok iyi bir takım olduklarını ama bunu sahada da göstermeleri gerektiğini belirtti. Kampın kendileri için yararlı olacağının altını çizen tecrübeli stoper, "Ayın 21'inde bir kupa maçı oynayacağız. O kupa maçına kadar çok iyi bir şekilde burada hazırlanıp daha sonra 25'inde Beşiktaş ile oynayacağız. Gerçekten iyi bir takımız, iyi bir ekibiz ama biz bunu sadece söylemek yerine sahada göstermek istiyoruz.

Bizim bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Birbirimize yardım ederek, destek olarak saha içinde birlik olarak bunu başarırsak ligi ilk 10'da bitireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Takımda bazı problemler oldu"

Sezona çok iyi başladıklarını hatırlatan Djilobodji, şunları aktardı:

"Biz sezona gerçekten iyi başladık. İyi bir hazırlık sezonu geçirdik. Sezon öncesi kampı geçirdik. Sezona 3 galibiyet 1 beraberlikle başladık. Daha sonra maalesef şans bizim yanımızda olmadı. Takımda bazı problemler de oldu. Daha sonra güven kaybı oluşmaya başladı.

Galibiyet gelmeyince ister istemez insanın güveni de kayboluyor. Ondan sonra toparlamaya çalıştık, elimizden geleni yaptık ama bir şekilde o sezona başladığımız performansa geri dönemedik. Şimdi buradayız iyi bir kamp sezonu geçirmek istiyoruz. Daha sonrasında da lige kaldığımız yerden devam edeceğiz."





"Gaziantep halkı bana gerçekten çok büyük sevgi gösterdi"



Senegalli oyuncu, yaşına rağmen istikrarlı şekilde forma giymenin kendisine iyi bakmaktan kaynaklandığını dile getirdi. Kariyeri için çok mutlu olduğunu vurgulayan Djilobodji, "Gaziantep'te istikrar yakalamamın sebebi şu anda daha çok tecrübeye sahibim. Yaşım da biraz ilerlediği için futbolu daha iyi biliyorum, vücudumu da çok iyi tanıyorum. Ne yapmam gerektiğini, takım arkadaşlarıma nasıl destek olmam gerektiğini, nasıl yardım etmem gerektiğini biliyorum.

Burada istikrarlı bir şekilde devam etmek için iyi idmanlar yapıyorum. Kendime iyi bakıyorum. Gaziantep halkı bana gerçekten çok büyük sevgi gösterdi ben de o sevgiye layık olmak için elimden geleni yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Futbolcular olarak hocamızın istediği sisteme adapte olmak zorundayız"

Deneyimli savunmacı, takımının bu sezon 3'lü ve 4'lü savunmayla oynamasının hatırlatılması üzerine, "Erol hocamız burada takımın patronu. Biz o ne derse, nasıl bir sistem oynatmak isterse ona uymak zorundayız. 5'li ya da 4'lü fark etmiyor tabii ama rakibe göre bazen 5'li iyi oynadık bazen 4'lü iyi oynadık. Biz sadece burada işimizi yapmak zorundayız. Futbolcular olarak hocamızın istediği sisteme adapte olmak zorundayız." şeklinde görüş belirtti.

"Gol atmayı çok seviyorum"

Papy Djilobodji, bir defans oyuncusu olarak gol atmayı çok sevdiğini söyledi. Ligde geçen sezon 5, kupada 1 olmak üzere toplamda 6 gol kaydeden deneyimli savunmacı, bu sezon da kendine gol hedefi koyduğunu belirtti.

Önceliğinin savunma yapmak olduğunu hatırlatan Djilobodji, "Gerçekten defans oyuncusu olarak gol atmayı çok seviyorum. Önceliğim aslında defans yapmak, kendi pozisyonuma gerçekten çok saygılıyım. Öncelikli işimin defans yapmak olduğunu biliyorum ama bir yandan da gol atma yeteneğimin olduğunu da biliyorum.

Bunun da farkındayım. Gol atmak gerçekten çok güzel. Sezon başlarken belki 10 gol atabilirim diye düşünüyordum ama şu anki hedefim 5-6 gol atıp ligi bitirmek." ifadelerini kullandı.

"Gençlerin daha çok çalışıp mütevazı şekilde yollarına ilerlemeleri gerekiyor"

Kariyerinde yaptığı yanlışları hata olarak görmediğini aktaran 34 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:

"Hayatta her zaman hatalar vardır ama yaptığımız hatalardan da her zaman ders alırız. Ben geçmişimde yaptığım hataları hata olarak adlandırmak istemiyorum. Onlar zaten geçmişte kaldı. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum. Allah'tan gelen her şeyi de kabullenmek zorundayız. Genç arkadaşlar için şunları söylemek istiyorum. Tecrübeli futbolcuları dinlemeleri lazım. İyi bir kariyer sahibi olmaları için çok çalışmaları lazım.

Tabi gençler için her şey biraz daha kolay eskiye göre ama 1-2 maç iyi oynadıktan sonra kafa olarak hazır değillerse kendilerini kaybedebilirler. Her şey daha da kötüye gidebilir. O yüzden gençlerin daha çok çalışıp mütevazı şekilde yollarına ilerlemeleri gerekiyor."





"İngiltere bizden daha iyiydi"



Senegalli oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elenmesine ilişkin ise şu ifadelerle sözlerini tamamladı:

"Senegal elendiği için gerçekten çok üzgünüm ama bu futbol. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. İngiltere bizden daha iyiydi. Bizim maalesef önemli oyuncularımız oynamadı. Sadio Mane sakattı örneğin. Ona da buradan geçmiş olsun demek istiyorum. İnşallah en yakın zamanda döner.

İngiltere'yi de tebrik etmek istiyorum. Sonuçta bizden iyi takımlardı, daha iyi oynadılar. Senegal için her şey bitmiş değil. Önümüzdeki turnuvalara en iyi şekilde hazırlanıp dönmemiz lazım. İngiltere bizden daha iyiydi ve onlar hak etti."