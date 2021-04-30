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    Pascal Nouma: Asın bayrakları şampiyon Beşiktaş

    Pascal Nouma: Asın bayrakları şampiyon Beşiktaş

    Siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden biri olan Pascal Nouma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2021 - 11:12
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 12:11
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    Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla yendi. Siyah-beyazlıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanında 2 puan kaybetti.

    Alınan bu sonuçla Beşiktaş, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırarak puan farkını 5'e çıkardı.

    Pascal Nouma: Asın bayrakları şampiyon Beşiktaş #1

    "ASIN BAYRAKLARI ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"

    Maçların sonuçlanmasının ardından Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden biri olan Pascal Nouma, flaş bir tweet attı.

    Yaptığı paylaşımda, "Sergen bundan sonra, 4 maçta 6 puan kaybetmez, asın bayrakları. Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verdi.

    Bu tweet kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Pascal Nouma: Asın bayrakları şampiyon Beşiktaş #2

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