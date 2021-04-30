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Pascal Nouma: Asın bayrakları şampiyon Beşiktaş

Pascal Nouma: Asın bayrakları şampiyon Beşiktaş

Siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden biri olan Pascal Nouma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.