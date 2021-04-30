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- Pascal Nouma: Asın bayrakları şampiyon Beşiktaş
Pascal Nouma: Asın bayrakları şampiyon Beşiktaş
Siyah-beyazlıların unutulmaz isimlerinden biri olan Pascal Nouma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
- Haber Merkezi
- 30.04.2021 - 11:12
- Güncelleme : 30.04.2021 - 12:11
Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla yendi. Siyah-beyazlıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise Alanyaspor deplasmanında 2 puan kaybetti.
Alınan bu sonuçla Beşiktaş, liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırarak puan farkını 5'e çıkardı.
"ASIN BAYRAKLARI ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"
Maçların sonuçlanmasının ardından Beşiktaş'ın unutulmaz golcülerinden biri olan Pascal Nouma, flaş bir tweet attı.
Yaptığı paylaşımda, "Sergen bundan sonra, 4 maçta 6 puan kaybetmez, asın bayrakları. Şampiyon Beşiktaş" ifadelerine yer verdi.
Bu tweet kısa zamanda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.