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    Pascal Nouma: Valerien Ismael'in başarılı olmasını isterim

    Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcularından Pascal Nouma, siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 11:42
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    Pascal Nouma: Valerien Ismael'in başarılı olmasını isterim

    Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma, siyah beyazlı ekibin KAP'a bildirdiği ve eski takım arkadaşı olan teknik direktör Valerien Ismael ile ilgili görüşlerini paylaştı.

    "BAŞARILI OLMASINI ÇOK İSTERİM"

    Beşiktaş taraftarının gönlünde çok farklı bir yeri alan Pascal Nouma, hem vatandaşı hem de Lens takımından eski takım arkadaşı olan Valerien Ismael için, "Strasbourg altyapısından yetişti ve 17 yaşında profesyonel oldu. Güçlü yapısı vardı, futbolculuğunda çok zeki, güçlü, agresif ve çok disiplinliydi. Futbol mentalitesi olarak Alman ekolünü benimsemiştir. Kuralları ve disiplini sever. Beşiktaş'ta başarılı olmasını çok isterim." ifadelerini kullandı.

    Pascal Nouma: Valerien Ismael in başarılı olmasını isterim #1


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