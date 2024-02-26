Pascal Nouma'dan Mauro Icardi'nin cezasına tepki
ensonhaber.com

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hakareti nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

Icardi'nin bu cezasına Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma'dan tepki geldi. Benzer olaylarda alınan cezaları paylaşan Fransız eski yıldız, "Yorum yok" ifadelerini yazdı.

Nouma'nın paylaşımı şu şekilde:

7 ay ceza almıştı

Pascal Nouma, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 2003 yılında Fenerbahçe ile oynanan maçtaki hareketi nedeniyle 7 ay men cezası almıştı.

Beşiktaş o dönem Nouma'nın sözleşmesini feshetmişti.