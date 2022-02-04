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    Pascal Nouma'nın yeni tarzı

    Pascal Nouma'nın yeni tarzı

    Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, bıyığıyla hayranlarından büyük ilgi gördü.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 17:52
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    Süper Lig'de 2000-2001 ve 2002-2003 sezonlarında Beşiktaş forması giyen daha sonra Survivor'a katılıp en iddiaları yarışmacılar arasına giren futbolcu Pascal Nouma yeni tarzıyla sosyal medyada gündem oldu.

    Pascal Nouma sosyal medya hesabından takipçilerine iyi haftalar dilerken yeni imajını da paylaştı. Pascal Nouma'nın bıyıklı imajına yorum yağdı.

    "PALA DAYI"

    Ünlü futbolcunun takipçileri "Ateş ediyorsun dayı", "Pala dayı", "Baba sana ne olmuş böyle?" yorumları yağdı.

    Pascal Nouma kendisine gelen bu tarz yorumların hepsine de emojiyle yanıt vermeyi ihmal etmedi.

    Pascal Nouma nın yeni tarzı #1

    Pascal Nouma nın yeni tarzı #2


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