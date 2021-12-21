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    Patrick Berg, Lens'e transfer oldu

    Patrick Berg, Lens'e transfer oldu

    Fransız ekibi Lens, Norveçli futbolcu Patrick Berg'i Bodo/Glimt'ten kadrosuna kattığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2021 - 08:41
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 08:53
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    Sarı-kırmızılılara transferde kötü haber... Devre arasında kadrosunu mutlaka bir orta saha ile güçlendirecek olan Galatasaray yeni yapılanma doğrultusunda gelecek vaad eden potansiyelli isimlere yönelmişti.

    Galatasaray’ın hedeflerinden biri olan Patrick Berg elden kaçtı... Norveç ekibi Bodo/Glimt forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, Fransız temsilcisi Lens'in yolunu tuttu.

    Patrick Berg, Lens'e transfer oldu İZLE

    Patrick Berg, Lens e transfer oldu #1

    5 YILLIK ANLAŞMA

    İki ekip geçtiğimiz hafta el sıkışırken, Lens, Norveçli futbolcuyla da 5 yıllığına el sıkıştı. Fransız temsilcisi transferi bitirdiğini resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla duyurdu.

    Ancak genç ön libero için ödenecek bonservis hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

    Patrick Berg, Lens e transfer oldu #2

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