Patrick Kluivert: Balotelli kendisini ılık bir suyun içerisinde buldu

İHA

Süper Lig’in 5.haftasında Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Pendikspor’u 3-0 mağlup etti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle futbolcularımla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Milli takım arasından sonra böyle bir galibiyet almak bizim için çok önemliydi. 3-0’lık galibiyet almak çok keyif verici. Bir dahaki maçları seyredebilmek için takıma iyi bir hissiyat veriyor. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bütün çalışmalarımızı sahaya yansıtmaya devam edeceğiz. Takımımla ve sergilediği performanslardan dolayı mutluluk duyuyorum.