Patrick Kluivert'dan Mario Balotelli açıklaması Adana Demirspor teknik direktörü Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu.

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Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, çok önemli 3 maçlarının olduğunu belirterek, en iyi performansı göstermek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Kluivert, 24 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdükleri antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takımının Pendikspor karşısında gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getirdi.

Yaptıkları hatalardan ders alarak kendilerini geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Kluivert, şöyle konuştu:

Performansımızı en iyi seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki maçtan maça bakmamız gerekiyor. Çok önemli 3 maçımız var. En iyi şekilde hazırlanacağız ve her gün antrenmanlar yapıp en iyi performansı yakalayabilmek için sahada ne gerekiyorsa hepsini uyguluyoruz.

"Balotelli'nin zamana ihtiyacı var"

Mario Balotelli'nin yeniden takıma transfer olmasını değerlendiren Kluivert, "Mario'nun, yavaş yavaş ilerlememiz gereken bir kondisyonu var. Adım adım ilerleyerek, ona da saygı duyarak maç oynayacak seviyeye onu taşıyacağız. Ondan sonra gerektiği yerde, her türlü takıma katkı sağlayacağını biliyoruz çünkü takımı iyi tanıyor." ifadelerini kullandı.

"Adım adım ilerleyeceğiz"

Kluivert, taraftarın takımın yanında olmasının önemli olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında penaltılardan elenmelerinin kendilerini üzdüğünü aktaran Kluivert, şöyle konuştu: