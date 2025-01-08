Haber Merkezi
Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Patrick Kluivert'ın yeni takımı belli oldu.
Endonezya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü görevine Patrick Kluivert'ın getirildiğini açıkladı.
2+2 YILLIK İMZALADI
Hollandalı teknik adam, Endonezya Milli Takımı ile 2+2 yıllık anlaşma sağladı.
Temmuz 2023 - Aralık 2023 arasında Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki teknik adam, Akdeniz ekibinde 20 maçta 8 galibiyet ve 6'şar beraberlik ile yenilgi aldı.
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