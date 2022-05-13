Patrick Van Aanholt: Bu sezonki tablo kabul edilemez

Süper Lig'de bu sezon kabus gibi bir yıl geçiren Galatasaray'da Van Aanholt da açıklamalarda bulundu. Hollandalı sol bek, Torrent'le Fatih Terim arasında tercihte bulunmadı.

2021-22 Ahmet Çalık sezonunda bu sezon istediğini alamayan Galatasaray, önümüzüdeki sezon çalışmalarına şimdiden başlamış durumda.

Diğer yandan bu sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkan ve Galatasaray ’ın 31 yaşındaki Hollandalı sol beki Patrick Van Aanholt, sezonu değerlendirdi.

Fanatik'in haberine göre; Van Aanholt, takımın performansıyla ilgili özeleştiri yaptı, gelecek sezon için de beklentilerini söyledi.





"Şu anki tabloyu kabul etmek mümkün değil"

Bu sezonu değerlendirmekle sözlerine başlayan oyuncu, "Bu sene iniş ve çıkışlarımız oldu. Fakat Galatasaray için bu olmaması gereken bir durumdu. Yeni bir takım kurmak istiyorsanız ve buna genç oyuncular katmak istiyorsanız bu tarz şeyler olabilir. Ama bir gerçek var şu anki tabloyu kabul etmek mümkün değil. Dediğim gibi yeni bir yapılanma içerisine girdiğiniz dönemlerde bazen bu süreç kolay geçmiyor." dedi.

"İ yi-kötü olarak asla kıyaslayamam"

Fatih Terim'in gidişinin takıma etkisini değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Futbolda iyi sonuç alınmadığında böyle şeyler olabiliyor. Bunlar alışık olduğumuz şeyler. Fakat karşılıklı bir anlaşma ile kontratın feshedildiğini biliyorum. Böyle bir şeyin olmasını açıkçası beklemiyorduk. Fakat futbolun gerçekleri... İki hocanın da tarzları başka. Fatih Terim’le farklı şekilde çalışıyorduk, Torrent’le farklı... Domenec Torrent geldiğinden beri daha ağır antrenmanlar yapıyoruz. Pozisyon alma çalışmaları yaptık. Fakat iki hocayı iyi-kötü olarak asla kıyaslayamam. İkisi de çok büyük ve çok iyi hocalar." ifadelerine yer verdi.

"Burada devam etmek istiyorum"

Takımdaki geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan sol bek, "Ben Galatasaray’ın oyuncusuyum ve 3 yıllık kontratım var. Burada gerçekten mutluyum ve devam etmek istiyorum. Ama futbolda her zaman neler olabileceğini önceden bilemiyorsunuz. Benim isteğim ve planlarımın dışında da gelişen şeyler olabilir. Başkan değişimi, hoca değişimi gibi gelişmeler olabilir. Bunun sonucunda beni istemezlerse o zaman benim yapabileceğim bir şey olamaz. Fakat ben burada olmayı çok seviyorum. Her antrenmana ve maça kendimi tam anlamıyla odaklayarak giriyorum. Bütün kalbimle sahada mücadele ediyorum." sözlerini kullandı.

"Süper Lig’in kalitesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum"

Süper Lig'den başka tekliflerin geldiğini belirterek Premier Lig ile Türkiye Ligi'ni kıyaslayan Patrick Van Aanholt, "Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok teklif gelmişti. Fakat Galatasaray’dan teklif geldiğinde kendimi kulüp tarafından çok isteniliyor olarak hissettim. Kulüpten kastettiğim sadece yönetim anlamında değil. Burada Babel vardı onunla konuştum. Daha önce Galatasaray’da forma giymiş olan Drogba, Sneijder, Nigel de Jong’la konuştum ve bana Galatasaray’ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu anlattılar. Premier Lig bence en büyük ve en kaliteli lig. Fakat Süper Lig’in seviyesinin yüksek olmadığı görüşüne de katılmıyorum. Buraya geldiğimde gördüm ki; Sivasspor olsun, Alanya olsun, Fenerbahçe , Beşiktaş , Trabzonspor olsun hepsi topla oynamak isteyen takımlar. Bu anlamda Süper Lig’in kalitesinin ve seviyesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Kendimi çok daha fazla geliştirmek istiyorum"

Kendi performansını da değerlendiren Van Aanholt, "Ben her sezon kendime belirli hedefler koyuyorum. O hedefler için çalışıyorum. Burası benim için yeni bir takım, yeni bir ülke, yeni bir lig. Aynı zamanda yeni bir dil. Dolayısıyla 15 yıl Premier Lig’de oynadıktan ve buraya geldikten sonra bir adaptasyon süreci oldu. Bu süreçte takıma ve arkadaşlarıma alışmam gerekiyordu. Asistler ve savunma açısından kendimi geliştirmeye odaklandım burada. Özellikle asist yapma konusunda kendimi önümüzdeki sezon çok daha fazla geliştirmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

"Fatih Terim etkeni vardı"

Galatasaray'dan teklif aldığındaki heyecanından bahsedip neden sarı-kırmızılıları seçtiğini açıklayan 31 yaşındaki futbolcu, "Çok heyecanlaydım bu teklifi aldığımda ve yeni ufuklar açıldı içimde benim için. Öncelikle Galatasaray’ın ismi karar vermemde etkili oldu. Türkiye’nin en büyük kulübü olduğunu her zaman biliyordum. Daha sonra taraftarların çok büyük etkisi oldu. Onlar daha ben anlaşama imzalamadan sosyal medyada bana çok ilgi gösterdiler ve destek oldular. Aynı zamanda hem kendim için hem de ailem için bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Ve bu değişikliğin olabilmesi için Galatasaray’ın doğru yer olduğunu düşündüm. Son olarak da tabii ki Fatih Terim etkeni vardı. Çok büyük bir isim benim için. Ona her zaman çok değer veriyordum. Dolayısıyla onun takımında oynamak da beni çok heyecanlandırıyordu." dedi.

"Bu konuyu hep tartıştık"

Galatasaray'ın Avrupa ve Süper Lig mücadelesindeki farkı değerlendiren Hollandalı, "Bunu gerçekten bilemiyorum. Çünkü biz iki kulvar için de aynı şekilde çalıştık ve hazırlandık. Hem Süper Lig hem de Avrupa için aynı ciddiyette çalıştık. Fakat bu farklı performansın sebebini biz kendimize de sorduk. Takım içerisinde bu konuyu hep tartıştık. Ve bunun cevabını ben de hâlâ bilmiyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Gelecek yıl farklı olacak"

Takımın kırlılma anının Kasımpaşa maçı olduğunu değerlendiren tecrübeli futbolcu, "Deplasmandaki Kasımpaşa maçı oldu bence. İlk yarıda çok fazla fırsat yakalamıştık. Ama maç sonunda sahadan beraberlikle ayrıldık. Bunun ardından birkaç maç üst üste berabere kaldık. Yine Trabzonspor deplasmanında da benzer durum gerçekleşti. O maçta da kazanma şansımız çok yüksekti fakat berabere kaldık. Artık 2 maçımız var ve bu sezon bitecek. Tatile çıktıktan sonra aynaya bakıp kendimizi sorgulamalıyız. Ve önümüzdeki sezon için daha güçlü bir şekilde geri gelmeliyiz. İnanıyorum ki gelecek yıl farklı olacak ve Galatasaray yine kupalar kazanacak." sözlerini söyledi.

"Çok ciddi bir trafik problemi var"

Futbol hayatı dışında günlük yaşamından da bahseden sarı-kırmızılı, "Genelde ailemle vakit geçiriyorum. Çocuklarım var ve yeni bir bebeğimiz oldu. Aynı zamanda eşimle ilgileniyorum. Biz genelde aile aktiviteleri yapıyoruz. Yemeğe çıkıyoruz, alışverişe gidiyoruz. Bazen tekneyle çıkıp yüzüyoruz. En çok zorlandığım şey ise trafik oldu. Çok ciddi bir trafik problemi var." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.