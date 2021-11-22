Patrick van Aanholt, derbide hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray'da sezon başındaki performansından oldukça uzak olan Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt, derbi maçtaki görüntüsüyle saç baş yoldurttu.

Galatasaray 'da sezon başında sol bek transferi için birçok oyuncunun ismi geçerken teknik direktör Fatih Terim, Patrick van Aanholt'un alınması için onay vermişti.

İlk maçlarda iyi bir görüntü çizen ve Randers maçında gol de atan Hollandalı sol bek, daha sonraki maçlarda büyük hayal kırıklığı yarattı.

Nef Stadyumu'nda oynanan Lokomotiv Moskova maçında oyundan alınan 31 yaşındaki futbolcu, Karagümrük maçında ise formasını Ömer Bayram'a kaptırmıştı.

DERBİDE AĞIR KALDI

Fenerbahçe 'nin attığı ilk golde savunmada kalan Aanholt, Yedlin'le birlikte dönen topta ağır kaldı ve Mesut'un golüne müdahale edemedi. Crespo'nun golü de Aanholt'un kanadından geldi. Taylan'ın hatasında kademeye giremeyen Hollandalı sol bek adeta golü izledi.

YEDEK KULÜBESİNE DÖNECEK

Galatasaray'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Patrick van Aanholt'un, gelecek haftalardaki performansı ise büyük merak konusu.

Hollandalı futbolcunun, gelecek maçta yeniden yedek kulübesine dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.