Patrick van Aanholt: Galatasaray başkanına çok kızdım Galatasaray'dan PSV'ye transfer olan Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ayrılık süreci hakkında, "Her şey belgelerin son teslim tarihinden 4 dakika önce ayarlandı. O akşam Galatasaray başkanına (Dursun Özbek) çok kızdım" dedi.

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Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan ayrılarak Hollanda Ligi'nin güçlü ekiplerinden PSV Eindhoven'a imza atan savunma oyuncusu Patrick van Aanholt, transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"O akşam Galatasaray başkanına çok kızdım"

Hollandalı isim şu itirafı yaptı:

Her şey belgelerin son teslim tarihinden 4 dakika önce ayarlandı. O akşam Galatasaray başkanına (Dursun Özbek) çok kızdım ama sonrasında bir sorun çıkmadı ve yollarımızı iyi bir şekilde ayırdık.

"Kalmak istiyorum"

Geleceği hakkında konuşan 33 yaşındaki futbolcu, şunları dedi:

Crystal Palace'ta harika zaman geçirdim ama PSV gerçek bir aile kulübü. Geldiğimde zaten birçok oyuncuyu tanıyordum. Yurt dışına tekrar çıkar mıyım bilmiyorum. Eğer kulübüm benden memnun kalırsa kalmak istiyorum.

Galatasaray ile 62 mücadeleye çıkan deneyimli sol bek, 3 gol ve 5 asist yaptı. PSV'de ise 28 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.