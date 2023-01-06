Patrick Van Aanholt gidiyor Aziz Behich geliyor

Galatasaray, bekleneni bir türlü veremeyen Patrick Van Aanholt'un yerine Aziz Behich'i kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'da, sol bekte bir türlü isteneni veremeyen Patrick Van Aanholt'un gönderilmesi gündemde.

Hollandalı oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, bu bölge için şimdiden çalışmalara başladı.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda sezonun devamında katkı sağlayacak en uygun aday Aziz Behich oldu.

Sol bek bölgesinde Van Aanholt-Aziz Behich değişikliği

Hem tecrübesi hem uygun maliyeti hem de Türk pasaportu nedeniyle sarı-kırmızılılar, Van Aanholt-Aziz Behich değişikliği için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılılar, 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Aziz Behich için Dundee United'a 400 bin euro bonservis teklif edip, bu transferi bitirmeyi hedefliyor.

Birçok Türk takımında forma giydi

Öte yandan daha önce Bursa, Başakşehir, Kayseri ve Giresun formaları giyen, Avustralya ile Dünya Kupası'nda da sahne alan 32 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu ifade edildi.