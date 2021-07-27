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Patrick van Aanholt İstanbul'da
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 16:43
- Güncelleme : 27.07.2021 - 17:15
Galatasaray 'ın daha önce görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Hollandalı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile sarı kırmızılı takımın 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Hollandalı'ya sarı kırmızılılar imza parası vermeyecek.
YILLIK 1.8 MİLYON EURO KAZANACAK
İstanbul'a eşi ve çocuklarıyla birlikte gelen van Aanholt, EURO 2020'de sergilediği başarılı performansın ardından sarı kırmızılı takımın yolunu tuttu.
1,76 boyunda olan futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı kırmızılı takıma bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.