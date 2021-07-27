Euro
10.1178
0.12%
Dolar
8.562
0.11%
Altın
495.65
0.27%
Borsa
1.359
0.7%
Bitcoin
325.400
-0.34%
EXEN Coin
24.96
-2.00%
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C
    Patrick van Aanholt İstanbul'da

    Patrick van Aanholt İstanbul'da

    Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Hollandalı oyuncu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 17:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray 'ın daha önce görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Hollandalı sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, İstanbul'a geldi.

    30 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile sarı kırmızılı takımın 3 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Bonservisi elinde olan Hollandalı'ya sarı kırmızılılar imza parası vermeyecek.

    Patrick van Aanholt İstanbul da #1

    YILLIK 1.8 MİLYON EURO KAZANACAK

    İstanbul'a eşi ve çocuklarıyla birlikte gelen van Aanholt, EURO 2020'de sergilediği başarılı performansın ardından sarı kırmızılı takımın yolunu tuttu.

    1,76 boyunda olan futbolcu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini sarı kırmızılı takıma bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.

    Patrick van Aanholt İstanbul da #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir