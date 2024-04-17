Paul Onuachu dönüyor! 6 haftalık hedefi belli oldu
ensonhaber.com

Trabzonspor'da Paul Onuachu, formasına kavuşuyor.

Ligin ilk yarısında 15 maçta 9 gol kaydeden 29 yaşındaki Nijeryalı forvet, Afrika Kupası ve sakatlıklar nedeniyle ikinci devrede 2 maçta 29 dakika görev yapabildi.

Kalan 6 haftada golleriyle katkı vermek istiyor

28 Şubat'taki Başakşehir kupa sınavında kolu kırılan 2.01'lik santrfor, ligde kalan 6 hafta ve kupada takımının gol silahı olmayı hedefliyor.

Onuachu, cumartesi günü Kayseri karşısında süre alacak.