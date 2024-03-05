Paul Onuachu için hedef Fenerbahçe maçı Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da gözler Fatih Karagümrük maçına çevrilirken, sakatlığı bulunan Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun ise Fenerbahçe maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

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Süper Lig'de 28. haftanın kapanışında Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 kaybeden Trabzonspor'da gözler, cumartesi günü oynanacak olan Fatih Karagümrük maçına çevrildi.

Bordo-mavililer, Karagümrük maçında kendi seyircisi önünde kazanarak Fenerbahçe maçı öncesi moral depolamak istiyor.

"6 haftalık tedavi programı uygulanacak"

Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı, derbi hazırlıklarına başladı. Tecrübeli teknik adam, 30. haftada oynanacak olan Fenerbahçe maçı için analizlere start verirken, bu maçı hem taraftarla arasındaki buzları eritmek için fırsat görüyor hem de ligdeki üçüncülük hedefi için çok önemsiyor.

Trabzonspor için derbideki en kritik konu ise Paul Onuachu. Türkiye Kupası Çeyrek Finali'ndeki Başakşehir maçının ardından kolunda kırık tespit edilen Nijeryalı golcü için kulüpten yapılan açıklamada, "Oluşan kırık sebebiyle oyuncumuza en az 6 haftalık tedavi programı uygulanacaktır." denilmişti.

Seferberlik ilan edildi

Edinilen bilgilere göre Trabzonspor'da, Onuachu'yu Fenerbahçe maçına yetiştirmek için seferberlik ilan edildi.

Golcü futbolcu da 17 Mart'ta Trabzon'da oynanacak derbide sahada olmak istiyor.

Gelecek hafta yapılacak tetkiklerde, tedavisinde iyi bir ilerleme gözlemlenmesi halinde Nijeryalı, derbi idmanlarında kendini deneyecek.

Olumsuz bir durum olmaması halinde de Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe karşısında görev bekleyecek.