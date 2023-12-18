Paul Onuachu, Trabzonspor'da ayın futbolcusu seçildi Taraftar etkileşim platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, kasım ayının futbolcusu Paul Onuachu seçildi.

DHA

Trabzonspor, Resmi Fan Token partneri Socios.com ile taraftarlara her ayın en iyi performans gösteren futbolcusunu seçtiriyor.

Dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme platformu Socios.com uygulaması üzerinden yapılan oylamada, kasım ayının futbolcusu Paul Onuachu seçildi.

Ayın oyuncusu seçildi

Onuachu, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 11 maçta 7 kez gol attı. Kasım ayında çıktığı her maçta gol atıp takıma önemli katkı sağlayan Nijeryalı yıldız, Trabzonspor Fan Token sahibi taraftarların oyuyla ayın oyuncusu seçildi.

Oylamaya Türkiye dışından 71 farklı ülkeden Trabzonsporlu taraftarlar katıldı. Oyuncuya kendisi için hazırlanan özel plaketi, dün antrenman öncesinde takdim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)