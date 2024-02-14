Paul Onuachu'dan Trabzonspor'a iyi haber: Mutluyum...

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Southampton'dan 1 yıllığına 1.5 milyon euroya kiralanan Paul Onuachu'dan Trabzonspor'a müjde.

"Çok çalışmanız gerekiyor"

The Nation'a konuşan 29 yaşındaki Nijeryalı forvet, "Premier Lig'e geri dönmek ister misin?" şeklinde gelen soruyu şöyle cevapladı:

Kim Premier Lig'de oynamak istemez ki? Ama eğer benim orada bulunduğum durumun aynısı olacaksa, istemezdim. Artık Trabzonspor'da mutluyum, benim gücüme göre oynuyorlar, benim kaliteme göre oynuyorlar. Bir futbolcu olarak her zaman sizin gücünüze göre oynayacakları bir kulübü seçmelisiniz. Tabii bunu kazanmak için de çok çalışmanız gerekiyor.