Paul Onuachu'nun golü faul nedeniyle iptal edildi! Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinde Paul Onuachu'nun 42. dakikada sarı-lacivertli takıma attığı gol faul nedeniyle geçersiz sayıldı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan derbi karşılaşmasının ilk yarısında bordo-mavili takımın Paul Onuachu ile bulduğu faul sebebiyle gol iptal edildi.

Müsabakanın 42. dakikasında Edin Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda İsmail Yüksek ile mücadeleye giren Paul Onuachu rakibinden kurtulup kafayla topu ağlara gönderdi.

VAR kararı onayladı

Onuachu gol sevincine giderken hakem Zorbay Küçük faul gerekçesiyle oyunu durdurdu ve golü geçerli saymadı.

Pozisyon sonrası Onuachu'nun yoğun itirazlarına rağmen VAR'dan gelen onayla oyunun faul kararında kaldı ve oyun 1-0 devam etti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)