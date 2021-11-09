Paul Pogba, 2021 yılını kapattı

Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba, Fransa Milli Takımı kampında sakatlandı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba, Fransa Milli Takım kampında sakatlık yaşadı.

2021'DE FORMA GİYEMEYECEK

Milli takım antrenmanında bir adale sakatlığı geçiren Pogba'nın, yapılan ilk incelemelerde 2021 yılında forma giyemeyeceği ön görüldü.

Fransa Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan oyuncunun, Manchester'a döneceği ve orada daha detaylı bir inceleme yapılacağı açıklandı.

Bu sezon Manchester United formasıyla 13 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 7 asistlik bir performans sergiledi.



