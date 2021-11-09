Euro
11.2854
-0.07%
Dolar
9.7281
-0.04%
Altın
572.92
-0.05%
Borsa
1.616
0.44%
Bitcoin
655.770
1.95%
BTXN Coin
22.63
-1.52%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Paul Pogba, 2021 yılını kapattı

    Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba, Fransa Milli Takımı kampında sakatlandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 17:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Paul Pogba, 2021 yılını kapattı

    İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın orta saha oyuncusu Paul Pogba, Fransa Milli Takım kampında sakatlık yaşadı.

    2021'DE FORMA GİYEMEYECEK

    Milli takım antrenmanında bir adale sakatlığı geçiren Pogba'nın, yapılan ilk incelemelerde 2021 yılında forma giyemeyeceği ön görüldü.

    Fransa Milli Takım aday kadrosundan çıkarılan oyuncunun, Manchester'a döneceği ve orada daha detaylı bir inceleme yapılacağı açıklandı.

    Bu sezon Manchester United formasıyla 13 resmi maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 7 asistlik bir performans sergiledi.

    Paul Pogba, 2021 yılını kapattı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir